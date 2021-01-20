2021/01/20 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

بعد رصد لأيام، هاجم مسلحون منزلاً في العاصمة بغداد ونفذوا عملية سطو ثم لاذوا بالفرار، وفق مصدر أمني.

ويقول المصدر لـ "ناس"، الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، إنّ "مجهولين اقتحموا منزلاً تقطنه سيدة بمفردها في منطقة عرب جبور، جنوبي العاصمة، واقتادوها إلى إحدى غرف المنزل".

ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "المنفذين أجبروا السيدة تحت تهديد السلاح على توقيع مكاتبات بيع وشراء وصكوك، ثم سرقوا مصوغات ذهبية وجهازي هاتف نقال وسيارة نوع أوبتما، قبل أن يلوذوا بالفرار".

ويوضح المصدر، أنّ المعلومات الأولية حول الحادث تشير إلى أنّ المنفذين قد يكونون على صلة بالسيدة أو ربما رصدوها لفترة طويلة واكتشفوا ما تملكه من أموال ثم استغلوا وجودها بمفردها لتنفيذ جريمتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: مسلحون يقتحمون دار سيدة ويجبرونها على توقيع مكاتبات بيع!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: مسلحون يقتحمون دار سيدة ويجبرونها على توقيع مكاتبات بيع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).