الصحة توضح سبب تواصلها مع شركات عدة للحصول على لقاح كورونا

2021/01/20 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، سبب تواصل الوزارة مع شركات أدوية عديدة من أجل الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال البدر في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة متواصلة ولا زالت تتواصل مع كل الدول وجميع الشركات التي تعمل على تجهيز اللقاحات، عبر اتباع سياسة المرونة من أجل الاعتماد على مصادر متعددة وعدم الالتزام بمصدر واحد".

واضاف ان "أن هذه السياسة جاءت من أجل الحصول على أكثر من لقاح في حال عدم التوصل مع شركة منتجة فيكون لدينا خيارات اخرى".

وتابع البدر أن "وزارة الصحة تواصلت مع روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الاقليمة للاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن".

وكان العراق، أقر الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، استخدام لقاحين جديدين لفيروس كورونا.

وذكر بيان عاجل لوزارة الصحة العراقية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية أقرت استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".

وكانت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، قد أقرت في وقت سابق، الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

وأصبح العراق، بإمكانه استيراد ثلاث لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعد إقرارها رسمياً من قبل الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.

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