فريق ذي قار يحرز بطولة وزير النفط الاولى بكرة الصالات في البصرة

2021/01/20 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اختتمت في محافظة البصرة اليوم الاربعاء بطولة وزير النفط الأولى بكرة القدم للصالات في قاعة نادي نفط البصرة بمشاركة 16 فريقا مثلت شركات القطاع النفطي واستمرت سبعة أيام .واحرز ابلطولة فريق نفط ذي قار بفوز ه على فريق الأنابيب النفطية بخمسة اهداف لهدفين .وفي ختام البطولة وزع المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس الكؤوس على الفرق الفائزة بالمراتب الأولى، كما وزعت جوائز أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة والدروع التذكارية ، على الشخصيات الرياضية ومسؤولي الفرق المشاركة في البطولة ./انتهى

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