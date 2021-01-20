بالصور .. افتتاح منظومة الاضاءة لمشروع صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع)

2021/01/20 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/افتتحت العتبة العلوية المقدسة "منظومة الإضاءة " في أكبر مشروع توسعة على مستوى العتبات المقدسة المتمثّل بصحن السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) ضمن التوسعة الغربية للمرقد العلوي المطهر .و تبلغ المساحة الكلية لصحن السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) (61,000 م2) ويتّسع لـ 200 ألف زائر ./انتهى

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