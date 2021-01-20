محافظة الأنبار تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

2021/01/20 | 16:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت محافظة الأنبار، الأربعاء، إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (20 كانون الثاني 2021)، أن "قضاء الخالدية سجل إصابة واحدة فقط وهي الوحيدة في المحافظة خلال الساعات المقبلة".

وبينت أن "حالات الشفاء بلغت 29".

وتابع البيان "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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