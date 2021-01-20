الثقافة تبحث معايير تشييد نصب وجداريات شهداء الحشد والرموز الوطنية

2021/01/20 | 16:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم الأربعاء في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة مع وفدٍ يمثل هيئة الحشد الشعبي تشييد جداريةٍ أو نصبٍ للرموز الوطنية التي قدمت إنجازاتٍ بارزةً في الدفاع عن أرض الوطن.

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