بالفيديو... الطائرة التي ستقل ترامب من البيت الابيض لمحل اقامته

2021/01/20 | 16:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصلت الطائرة التي ستقل الرئيس الامريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض لمغادرته بعد انتهاء ولايته .

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