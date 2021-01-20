2021/01/20 | 16:41 - المصدر: سفن سكاي

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قدم مدرب نادي زاخو احمد صلاح اعتذاره عن الاستمرار مع نادي زاخو .

ويحتل فريق زاخو المركز السادس في ترتيب اندية دوري الكرة الممتاز برصيد 22 نقطة.

صلاح برر اسباب اعتذاره لتدخل بعض الشخصيات في الادارة بعمله التدريبي في الفريق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد صلاح يعتذر عن الاستمرار مع زاخو 7 SKY TV.

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