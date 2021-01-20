عملة إيثر تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق

2021/01/20 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

تقترب عملة إيثر Ether الرقمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت العملة المشفرة، وهي واحدة من العديد من بدائل بيتكوين، بنسبة 17 في المئة يوم أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى عند 1440 دولار، وذلك وفقًا لبيانات من موقع CoinDesk.

ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي البالغ 1448 دولار في أوائل عام 2018، عندما ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية بقيادة بيتكوين إلى آفاق جديدة قبل أن تنخفض بشكل حاد في وقت لاحق من العام.

وتضاعفت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، تقريبًا حتى الآن.

وكانت بيتكوين في دائرة الضوء لعدة أشهر حتى الآن، وذلك بفضل الارتفاع الحاد الذي شهد ارتفاعات جديدة.

وقفزت العملة المشفرة إلى ما يقرب من 42000 دولار قبل أسبوعين، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين وتم تداولها حديثًا عند 36980 دولار.

ولا تزال العملة مرتفعة بنسبة 30 في المئة تقريبًا حتى الآن هذا العام، حيث ارتفعت بأكثر من 800 في المئة من أدنى مستوى لها في عام 2020 في شهر مارس.

ويقول المضاربون على صعود بيتكوين: إن ارتفاعها جاء على خلفية زيادة الشراء المؤسسي والتصور بأنها ملاذ آمن غير مرتبط بالذهب.

ومن ناحية أخرى، فإن المتشككين في العالم المالي التقليدي ينظرون إليها على أنها فقاعة مضاربة.

وكانت بيتكوين هي العملة المشفرة الأصلية، التي تم إنشاؤها في عام 2009 كنظام دفع من نظير إلى نظير لا يتطلب سلطة مركزية للمحافظة عليه.

وتُعرف العملات الرقمية البديلة التي تم إنشاؤها بعد بيتكوين، مثل إيثر و XRP، باسم العملات البديلة.

وتوصف إيثريوم، الشبكة التي تدعم إثير، من مؤيديها على أنها بنية تحتية محتملة للإنترنت اللامركزي، وذلك لأن المطورين يمكنهم إنشاء تطبيقات عبر إيثريوم، المعروفة باسم التطبيقات اللامركزية.

وبدأت سلسلة البلوك تشين لإيثريوم في ترقية رئيسية في أواخر العام الماضي تسمى Ethereum 2.0، ويقول مستثمرو إيثر: إنها تجعل الشبكة أسرع وأكثر أمانًا.

واشتكى المنتقدون من رسوم المعاملات الباهظة عبر إيثريوم، حيث ارتفع متوسط تكلفة المعاملات للإيثر إلى مستوى قياسي بلغ 16.53 دولار في 11 يناير، وهو ثلاثة أضعاف متوسط رسوم المعاملات في عام 2018.

وبالمقارنة، فإن رسوم معاملات بيتكوين آخذة في الارتفاع، لكنها لا تقترب من ذروة أواخر عام 2017.

وارتفعت الرسوم إلى 17.09 دولار في 12 يناير، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 69 في المئة بالمقارنة مع أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 55.16 دولار في 22 ديسمبر 2017.



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