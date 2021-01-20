2021/01/20 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب يصل إلى قاعدة آندروز قبل التوجه إلى مكان إقامته في فلوريدا

ترمب: أريد أن أقول وداعا لكنني آمل ألا يكون الوداع لوقت طويل وأن نلتقي مجددا

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