أسعار الذهب تتحول للهبوط عالمياً قبل تنصيب بايدن

2021/01/20 | 16:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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