اليوم.. تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

2021/01/20 | 16:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يعتزم الديمقراطي جو بايدن أداء اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في وقت تعاني فيه الدولة من انقسامات سياسية وفيروس كورونا.

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