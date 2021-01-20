وفاة النحات خالد عزت

2021/01/20 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى تجمع فنانو العراق، اليوم الاربعاء، وفاة الفنان النحات خالد عزت عن عمر ناهز الأربعة وثمانين عاما بعد صراع طويل من المرض.

وقال التجمع في بيان صحفي، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الفنان النحات خالد عزت عن عمر ناهز الأربعة وثمانين عاما بعد صراع طويل من المرض، والفنان من مواليد بغداد عام ١٩٣٧ درس في معهد الفنون الحميلة وتخرج عام ١٩٦٠ فرع الرسم ثم درس النحت في أكاديمية الفنون الجميلة وتخرج عام ١٩٦٥”.

يشار الى ان الفقيد عمل مدرسا للتربية الفنية ومشرفا تربويا في معهد التربية في الرياض في المملكة العربية السعودية ، وعمل مدرسا للنحت ورئيسا لقسم الفنون النىتشكيلية في معهد الفنون الحميلة في بغداد ، وعمل خبيرا في مصاهر وزارة الثقافة في بغداد، كما ان له نصب الشهداء في مدينة البصرة ، ونصب الشهداء في بغداد ، ونصب محافظة الأنبار في قاعة النصر ببغداد ، شارك في كثير المعارض الداخلية والخارجية وفاز في المسابقة العالمية للنحت في الصين ٢٠٠١ ونفذ نصبين هناك ، حاز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية في كثير من المسابقات .

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