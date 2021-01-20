ترامب يغادر البيت الأبيض

2021/01/20 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، اليوم الاربعاء، وذلك قبل وصول الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورافق ترامب خلال المغادرة زوجته ميلانيا ترامب، وكان في وداع ترامب بالبيت الأبيض عدد من الموظفين.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة لمودعيه :أربع سنوات رائعة وحققنا الكثير، هذا الأسبوع نحن ننصب إدارة جديدة نتمنى لها النجاح وأن تبقي أمريكا آمنة ومزدهرة، معربا عن شكره لبنس وزوجته وعائلة بنس بالكامل.

وقال ايضا، الجميع شعروا بالذعر بسبب ما حدث في الكابيتول، مبينا ان بلاده أنتجت اللقاح المضاد لكورونا في 9 أشهر في حين أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرقها الأمر 10 سنوات.

واختتم ترامب كلمته بالقول: لقد بدأنا فجرا جديدا في الشرق الأوسط وجنودنا يعودون إلى الوطن، الآن وأنا أسلم السلطة لإدارة جديدة الحركة التي أطلقناها بدأت للتوت وستصبح أقوى.

هذا وكانت مروحية عسكرية قد وصلت للحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لنقل ترامب إلى قاعدة أندروز حيث سيستقل الطائرة التي ستنقله إلى فلوريدا.

PUKmedia عن وكالات

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