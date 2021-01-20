الموصل.. سورجي يبحث جملة من القضايا والملفات المتعلقة بنينوى

2021/01/20 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ اليوم الاربعاء، مركز تنظيمات 7 نينوى للإتحاد الوطني الكوردستاني على رأس وفد رفيع المستوى وتم إستقباله من قبل مسؤول المركز حاكم صابر.

وجاءت زيارة سورجي لمركز تنظيمات نينوى حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقى PUKmedia نسخة منه للتباحث حول جملة من القضايا والملفات المتعلقة بمحافظة نينوى، لاسيما فيما يتعلق بالملف الأمني وتقديم الخدمات، واستعدادات المحافظة للإنتخابات المقبلة.

من جانب آخر، عقد سورجي اجتماعاً موسعاً مع مسؤول مكتب تنظيمات الإتحاد الوطني الكوردستاني شالاو علي عسكري بحضور أعضاء مجلس المركز في المكتب السياسي للإتحاد الوطني في أربيل لمناقشة آخر التطورات على مستوى المنطقة، لاسيما بعد انعقاد المؤتمر الرابع للحزب وفتح مركز تنظيمات قره جوغ في مخمور.

وثمن الإجتماع انفتاح مركز تنظيمات قره جوغ والتواصل مع جميع المكونات والطوائف في قضاء مخمور والمناطق التابعة له، وفتح قنوات واسعة مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية خدمةً للصالح العام.

PUKmedia المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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