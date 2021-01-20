المالية تحدد موعد تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2021/01/20 | 16:50 - المصدر: NRT عربية

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قررت وزارة المالية، الاربعاء، البدء بتمويل رواتب الموظفين بعد يوم 20 كانون الثاني الجاري.

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة المحاسبة في الوزارة، اليوم (20 كانون الثاني 2020) فإنه "لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني حيث أن السياق المتبع بأن يتم التمويل بعد يوم 12 من كل شهر ونظرا لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتأي ببدء عملية التمويل بعد يوم 20 من الشهر الحالي".

واضاف، انه (يتضمن تمويل الرواتب والأجور كافة سواء ضمن فصل تعويضات الموظفين او النفقات التشغيلية لكافة دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا).

واوضح، ان "تمويل النفقات التشغيلية لمديريات الخزائن وبنسبة (50 %) من نسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2020، من الموجود النقدي والنفقات التشغيلية للدوائر الخدمية ودوائر الصحة والدوائر الامنية نسبة 50%.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري كاملة ومن دون اي استقطاعات.

ا.ح

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