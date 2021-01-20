2021/01/20 | 16:50 - المصدر: NRT عربية

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الفنان الراحل

فوتو: نقابة الفنانين العراقيين

منذ 1 دقیقة

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أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الاربعاء، رحيل الفنان خالد عزت، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

وقالت النقابة في بيان اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان خالد عزت، والذي وافته المنية هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 84 سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه الطاهرة والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه، انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف البيان، ان الفنان الراحل من مواليد بغداد عام 1937، درس في معهد الفنون الحميلة وتخرج عام 1960 فرع الرسم، درس النحت في أكاديمية الفنون الجميلة تخرج عام 1965".

وتابع، ان الراحل "عمل مدرسا للتربية الفنية ومشرفا تربويا في معهد التربية في الرياض في المملكة العربية السعودية، وعمل مدرسا للنحت ورئيسا لقسم الفنون الشكيلية في معهد الفنون الحميلة في بغداد، وعمل خبيرا في مصاهر وزارة الثقافة في بغداد" .

وأوضحت النقابة ان للراحل "نصب الشهداء في مدينة البصرة، ونصب الشهداء في بغداد، ونصب محافظة الأنبار في قاعة النصر ببغداد، وشارك في كثير المعارض الداخلية والخارجية، وفاز في المسابقة العالمية للنحت في الصين 2001 ونفذ نصبين هناك، وحاز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية في كثير من المسابقات".

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