بالفيديو .. ترمب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة

2021/01/20 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متجها إلى فلوريدا مقر إقامته قبيل ساعات من انتهاء ولايته.

وقال ترمب قبيل صعوده على متن مروحيته الخاصة، إنه يتمنى أن لا تكون هذه المرة الأخيرة التي يغادر فيها البيت الأبيض، هذا وأفادت مصادر إعلامية أميركية تحدثت عن مغادرة ترمب دون تسليم السلطة لبايدن، بينما تجري استعدادات في مقر الكونجرس الأمريكي في إطار حفل تنصيب جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية.

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