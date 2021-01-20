2021/01/20 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا
ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا ونجحنا في التوصل للقاح في فترة وجيزة
ترمب: الوضع في البلاد أفضل مما كانت عليه رغم أزمة الوباء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).