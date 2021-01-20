2021/01/20 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا

ترمب: تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا ونجحنا في التوصل للقاح في فترة وجيزة

ترمب: الوضع في البلاد أفضل مما كانت عليه رغم أزمة الوباء

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