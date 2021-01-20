الملحق الاقتصادي اللبناني يزور معرض صنع في العراق ويشيد بمستوى الصناعة العراقية

2021/01/20 | 17:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار الملحق الاقتصادي اللبناني الدكتور صلاح صالح والوفد المرافق له هذا اليوم الأربعاء ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢١ المعرض النوعي لوزارة الصناعة والمعادن صنع في العراق في يومه الثالث على أرض معرض بغداد الدولي

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