2021/01/20 | 17:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عددا من المختبرات في دائرتي تكنولوجيا المعلومات وبحوث المواد في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة.

وحث الوزير بحسب بيان تلقته 7sky، على ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العلمية في مختبرات العلوم والتكنولوجيا للباحثين وطلبة الدراسات العليا.

واستمع عبد الصاحب، الى شرح واف عن استراتيجية تقديم الخدمات المؤسساتية والخدمات المجتمعية في مجالات بحوث المواد وقطاع تكنولوجيا المعلومات مؤكدا أهمية استكمال مشروع الأتمتة وتسهيل إجراءات التعامل بين دوائر الوزارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يتفقد عددا من المختبرات في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة 7 SKY TV.

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