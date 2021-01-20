ترامب: أنجزنا الكثير خلال الـ4 سنوات الماضية..وسنعود مجدداً بطريقة ما

2021/01/20 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه حقق الكثير من الأشياء المميزة خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه سيعود مجدداً بطريقة أو

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