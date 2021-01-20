2021/01/20 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن خطة لانشاء 925 مشروعاً صناعياً للقطاع الخاص، مؤكدة أنها تسعى لتطبيق الأتمتة في الاجراءات والتعاملات للحد من الروتين.وقال مدير التنمية الصناعية وكالةً في الوزارة عزيز ناظم عبد لوكالة الأنباء العراقية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة العراقية: خطة لإنشاء 925 مشروعاً لدعم القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة العراقية: خطة لإنشاء 925 مشروعاً لدعم القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).