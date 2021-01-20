زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب دولة أوروبية

2021/01/20 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت هيئة الزلازل التابعة للمعهد النمساوي المركزي للأرصاد الجوية، إن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تعرض المباني لأضرار بسيطة، في منطقة مركز هذه الهزات الارضية.

وأضافت الهيئة، في تقريرها: “تم في الساعة 8.30 من صباح اليوم بتوقيت وسط أوروبا (10.30 بتوقيت موسكو)، تسجيل وقوع زلزال قوي بقوة 4.5 على بعد 6 كيلومترات غربي أدمونت ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد”.

وذكرت، أن المواطنين شعروا بالهزات الأرضية بشكل واضح، في مركز الزلزال، وشعر بها السكان أيضا، في معظم أنحاء النمسا.



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