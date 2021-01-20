السليمانية يتغلب على الفتوة بكرة اليد

2021/01/20 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوق نادي السليمانية على نادي الفتوة بكرة اليد، في الجولة الاولى من المجموعة الثانية لدوري العراق باللعبة في مباراة اقيمت في العاصمة الاتحادية بغداد.

المباراة التي اقيمت على صالة نادي الكرخ الرياضي انتهت بفوز نادي السليمانية على الفتوة بنتيجة 22-21.

وبهذا الفوز يصل نادي السليمانية لكرة اليد الى المرحلة النهائية من بطولة الدوري العراقي باللعبة، والتي تشارك فيه 6 أندية أخرى.

يشار الى ان جميع مباريات المجموعة الثانية للجولة الاولى تقام في العاصمة بغداد وتستغرق اسبوعا، حصل خلاله نادي السليمانية على المرتبة السابعة.

PUKmedia خاص

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