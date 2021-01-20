ترامب يغادر البيت الابيض للمرة الاخيرة قبل بدء تنصيب بايدن

2021/01/20 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، البيت الابيض بالعاصمة واشنطن في آخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

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