انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد (فيديو)

2021/01/20 | 17:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الإسباني، اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.JUST IN – Explosion in Madrid.The shock has been felt throughout the city.Emergency services have arrived.pic.twitter.com/H3sc3oOGS2 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 20, 2021

