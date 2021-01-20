2021/01/20 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بايدن ونواب بالكونغرس يحضرون قداسا في كنيسة بواشنطن قبيل التنصيب

تأهب أمني غير مسبوق في واشنطن لتأمين مراسم تنصيب بايدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن ونواب بالكونغرس يحضرون قداسا في كنيسة بواشنطن قبيل التنصيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بايدن ونواب بالكونغرس يحضرون قداسا في كنيسة بواشنطن قبيل التنصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).