2021/01/20 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن يستعد لبدء ولايته الرئاسية وترامب يغادر واشنطن في نهاية ولايته

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