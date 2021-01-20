قبيل تنصيب بايدن.. ترمب يترك البيت الأبيض بالمروحية الرئاسية

2021/01/20 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قبيل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ترك الرئيس الاميركي دونالد ترمب، البيت الابيض للمرة الاخيرة الى ولاية فلوريدا، فيما اكد مستشارون لبايدن ان الرئيس الجديد سيصدر سلسلة اوامر رئاسية فور دخوله البيت الابيض.

وذكرت وسائل اعلام اميركية ان "المروحية الرئاسية نقلت ترمب إلى (قاعدة أندروز) الجوية في ولاية ماريلاند المتاخمة للعاصمة واشنطن، لحضور مراسم وداع عسكرية إعلانا لانتهاء فترته الرئاسية.

وكان مستشارو بايدن قد اكدوا في وقت سابق أنه سيصدر فور دخوله البيت الأبيض 15 أمرا رئاسيا يبطل فيها إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترمب، منها إلغاء سياسات ترامب للهجرة، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب هؤلاء المستشارين، فان بايدن سيلغي مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

وسيأمر بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

وكان بايدن قد وصل في وقت سابق الى واشنطن قبل تنصيبه رئيسا للبلاد وسط تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة لتأمين حفلة التنصيب، وفور وصوله شارك رفقة نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري، خصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه، بث البيت الأبيض تسجيلا لخطاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أكد فيه أنه سيسلم السلطة لإدارة جديدة، متمنيا لها أن تجعل أميركا آمنة ومزدهرة، دون أن يذكر اسم بايدن.

وبالتوازي مع الاستعداد لحفل التنصيب، قال قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون إن 25 ألفا من عناصر الحرس الوطني انتشروا في واشنطن لمساعدة قوات الأمن.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أن أفراد الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن لتأمين حفل التنصيب يخضعون لتدقيق أمني بشأنهم.

كما قال وزير العدل الأميركي بالوكالة جيف روزين إن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يحاول إفساد يوم تنصيب جو بايدن بالعنف أو بأي عمل إجرامي آخر.

ا.ح

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