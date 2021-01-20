ترامب: وداعا وسأعود مرة أخرى بشكل ما

2021/01/20 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في رئاسة الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه “سيعود مرة أخرى بشكل ما”.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في قاعدة أندروز الجوية، بواشنطن، بعد مغادرته البيت الأبيض “وداعا وسأعود مرة أخرى بشكل ما”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن اليوم الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا “أمر جيد”، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان “واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه”، بحسب تعبيره.



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