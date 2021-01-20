الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش شمال سامراء

2021/01/20 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، العثور على مضافة تابعة لفلول داعش الإرهابي في حويجة البو جواد شمال مدينة سامراء.وذكر إعلام القيادة في بيان، ان “معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى استخبارات اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي أفادت بوجود مضافة تابعة لفلول “داعش” الإرهابي في حويجة البو جواد، حيث كان يستغلها “داعش” في […]

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