2021/01/20 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الولايات المتحدة – ترمب غادر إلى فلوريدا وبايدن يشارك بقداس قبل تنصيبه رئيساً

بايدن يستعد للتوجه إلى البيت الأبيض لتنصيبه رئيسا لأميركا

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