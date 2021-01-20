خبير عراقي: تدمير البنى التحتية أسلوب داعش الجديد

2021/01/20 | 17:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الانفجارات التي وقعت في بابل، مؤكدا ان تنظيم داعش لجأ إلى هذا الأسلوب في تدمير البن...

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