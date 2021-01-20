رواية ( تراب ادم) للقاص (طالب عباس الظاهر) .. عالم مثلوجي يقترن بالواقعية

2021/01/20 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (تراب ادم) رواية للأديب العراقي (طالب

عباس الظاهر) من مواليد كربلاء سنة 1963.

صدرت الرواية عن دار أكد للنشر والتوزيع

في القاهرة 2012، وتم الاحتفاء بها في

الاتحاد العام للأدباء والكتاب

العراقيين –فرع ك

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