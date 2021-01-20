2021/01/20 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب

الموظفين لشهر كانون الثاني 2021 ..



يتبع

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