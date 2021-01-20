وزير الداخلية يحدد موعد صرف مكافأت نهاية الخدمة لعوائل شهداء الوزارة

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، موعد صرف مكافأت نهاية الخدمة لعوائل شهداء الوزارة.

وقالت الداخلية في بيان، إن وزيرها "أكد خلال لقائه اليوم، عدد من عوائل الشهداء، انه فخور جدا وهو يقف بين عوائل من رووا ارض العراق بدمائهم الطاهرة".

وأشار الغانمي وفقا للبيان، الى أن "كل شهيد خط تاريخا وقصة مجد في العراق الجديد، ونحن كمؤسسة امنية لم ولن نتخلى عن عوائل شهدائنا الذين ضحوا بانفسهم وتركوا عوائلهم امانة في اعناقنا".

وتابع "سنسعى جاهدين ان نكمل لجميع عوائل شهدائنا توزيع قطع اراضٍ ونعمل على التنسيق مع وزارة الاسكان والإعمار لغرض البناء، واتفقنا مع دولة رئيس الوزراء على كثير من الامور التي تخدم عوائل شهدائنا وجرحانا، والجرحى انفسهم لتسهيل كل الامور التي تأخرت من رواتب او مستحقات او مكافأة نهاية الخدمة او السكن اوالرعاية الصحية".

وقال الغانمي "قطعنا في جلسة واحدة اكثر من 40_45 ٪ من مكافآت نهاية الخدمة قبل اقرار الموازنة وستسلم بعد اقرارها لجميع عوائل شهدائنا مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة، وسنحث مواردنا المتمثلة بصندوق شهداء الشرطة وصندوق الضمان الصحي لتقديم كل ما لديهم، وسنسعى جاهدين للقاءات مستمرة لتذليل كل العقبات والمشاكل والمعوقات".

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