وزارة المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة المالية ، الاربعاء 20-1-2021، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021

وفي وقت سابق ،وافقت وزارة المالية على تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021، وذلك بعد مخاوفَ من تأخرها بسبب عدم إقرار الموازنة.وأفادت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، حصلت عليها (بغداد اليوم)، بعنوان (تمويل) بأنه "لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني حيث أن السياق المتبع بأن يتم التمويل بعد يوم 12 من كل شهر ونظراً لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتأي ببدء عملية التمويل بعد يوم 20 من الشهر الحالي".وتابعت الوثيقة الموقعة بتاريخ 14/ كانون الثاني/ 2021 أن تمويل الرواتب والأجور سواء من فصل تعويضات الموظفين أو النفقات التشغيلية لكافة دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً.وأكملت أن "تمويل النفقات التشغيلية لمديريات الخزائن وبنسبة 50 بالمئة من نسبة 12/1 من المصروف الفعلي لعام 2020 من الموجود النقدي والنفقات التشغيلية للدوائر الخدمية ودوائر الصحة والدوائر الأمنية بنسبة 50 بالمئة.ويأتي هذا التوجيه متزامناً مع مواصلة اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها مع الوزارات والهيأت لمناقشة مخصصاتها في الموازنة المرسلة في الحكومة وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الشهر الجاري تمهيداً لإجراء تعديلات عليها تمهد للتصويت النهائي قبل العاشر من شباط وفق ما أشار اليه نواب.أيضاً أتى هذا التوجيه بعد يومين من إعلان المالية عدم وجود اية استقطاعات في رواتب هذا الشهر وهو ما تلقاه الموظفون بارتياح منقوص بسبب عدم وجود إعلان رسمي بإطلاق تمويل الرواتب قبلها.

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