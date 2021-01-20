شرطة ميسان تلقي القبض على 6 متهمين بـ”التهديد”

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز شرطة محافظة ميسان، القبض على متهمين بجريمة التهديد في قضاء الكحلاء.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شرطة محافظة ميسان والمنشآت العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين وفق جريمة التهديد في قضاء الكحلاء”.وأوضح، انه “جاء ذلك خلال إجراء الممارسات …

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