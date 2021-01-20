إستكمال الإجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في ميناء خور الزبير

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ان السلطات في منفذ ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، اتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإخلاء الحاويات المتروكة في الموانئ والمنافذ الحدودية.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نخة منه، ان “مديرية منفذ ميناء خور الزبير قامت باستكمال إجراءاتها الأصولية لإخلاء (16حاوية) حجم 20 …

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