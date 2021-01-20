المالية النيابية تستضيف وزيري النفط والدفاع

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استضافت اللجنة المالية النيابية اليوم وزيري النفط والدفاع .وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي :" ان الاستضافة تمت في اطار مناقشات مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 "./ انتهى7

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