انقاذ شاب من محاولة انتحار في نهر دجلة وسط الموصل

2021/01/20 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ تمكنت الشرطة من انقاذ شاب حاول الانتحار في نهر دجلة وسط الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ شاب بعمر 20 عاما ، حاول الانتحار بالقاء نفسه في نهر دجلة من الجسر الرابع بالموصل، وجرى تسليمه لاحد مراكز الشرطة في ايمن الموصل ".وكانت الشرطة النهرية قد اعلنت في وقت سابق انها تمكنت من احباط (ثماني ) محاولات للانتحار اغلبها لشباب في العشرينات خلال عام 2020 الماضي ./ انتهى

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