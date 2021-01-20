يستعد لأداء القسم.. بايدن: إنه يوم جديد في أميركا

2021/01/20 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، كاتدرائية سانت ماثيو في طريقه إلى الكونغرس لأداء القسم ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

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