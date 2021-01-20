2021/01/20 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن: ما يجمع الأمريكيين أكثر مما يفرقهم

النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن: نأمل الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أمريكا كأفضل بلد في العالم

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