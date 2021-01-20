استئناف نينوى تحسم معاملات متضرري العمليات الحربية بنسبة 100%

2021/01/20 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز}أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية،الاربعاء،عن إنجازها 5508 معاملات تخص تعويض المواطنين المتضررين من العمليات الحربية بنسبة حسم وصلت إلى مئة بالمئة.

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