القبض على 11 متهماً والعثور على عبوات قمعية في صلاح الدين

2021/01/20 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القت القوات الامنية القبض على 11 متهما، في مخحافظة صلاح الدين.

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