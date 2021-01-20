تحالف عراقيون: اعلان تأجيل الانتخابات لأسباب فنيية كذب على الشعب والصفقة اعدت باجتماع الرئاسات

2021/01/20 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد تحالف عراقيون، الاربعاء، اعلان الحكومة تأجيل الانتخابات يعود لأسباب فنية بانه كذب صريح على الشعب العراقي، مبينا ان الصفقة جرت بضغط على المفوضية بالاجتماع الاخير الذي جمعها بالرئاسات الثلاث.

وقال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش لـ/المعلومة/ ان “المفوضية العليا للانتخابات اعلنت مرارا وتكرارا بانها قادرة على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل وفق الموعد المحدد”.

واضاف انه “طلب المفوضية بالتأجيل جاء بعد الاجتماع الذي جمعها مع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل”، مشيرا الى انها “تعرضت لضغط كبير لتعلن عن التأجيل بموعد تشرين الاول”.

واوضح ان “اعلان المتحدث باسم الحكومة بان التاجيل لاسباب فنية كذب صريح على الشعب العراقي”، مؤكدا بان ” الموعد الجديد جاء بعد اتفاق جرى بين الرئاسات وقادة الكتل”.انتهى25و

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