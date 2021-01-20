10 قرارات بارزة اتخذها الرئيس دونالد ترامب

2021/01/20 | 18:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي يرس/

-توقيع مرسوم لتشييد جدار عازل مع المكسيك (يناير 2017)-المشاركة في هجوم ثلاثي مع فرنسا وبريطانيا لقصف عدد من المواقع السورية في دمشق وحمص بصواريخ توماهوك (إبريل 2018)-نقل السفارة الأميركية إلى القدس (مايو 2018)-وقف الدعم المقدم إلى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا (أغسطس 2018)-إغلاق مكتب...

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