2021/01/20 | 18:14 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، إتلاف ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري في في جمرك ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته 7sky، إنه “تم اتلاف (٣) حاويات تحتوي على سمك مجمد ومقطعات دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، في جمرك ام قصر الشمالي”.

وأضافت، أن “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مشكلة مع الجهات الساندة في الجمرك”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري بالبصرة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري بالبصرة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).