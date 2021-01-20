نائب : اجراءات المفوضية بشأن الانتخابات بطيئة

2021/01/20 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب عن دولة القانون علي الغانمي، الاربعاء، اجراءات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بـ”البطيئة”.

وقال الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “المخاوف السياسية بشأن الاستعدادت الانتخابية للمفوضية فتحت الباب امام التشكيك السياسي خلال عملية اجراءها”، لافتا الى ان “اجراءات المفوضية بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بطيئة”.

واضاف ان “تحديد الموعد الاخير لاجراء الانتخابات يتم من خلال جاهزية المفوضية الفنية بهذا الصدد”، مبينا ان “التقسيم المناطقي وعدم استكمال البطاقة البايومترية لجميع الناخبين تعد اهم المعرقلات الانتخابية التي تواجهها المفوضية”.

و كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الاربعاء، عن وجود ثلاثة مواليد مشمولة بالانتخابات النيابية المبكرة الا انها لم تدخل ضمن سجل الناخبين حتى الان.



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